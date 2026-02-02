El Lalín consigue una valiosa victoria en el campo del Sofán

El Lalín sumó tres valpiosos puntos en su visita a uno de los campos más complicados de la categoría y ante un rival directo en la parte alta, el Sofán. El líder tiró de oficio para vencer en un duelo de mucha disputa y físico, en el que ambos equipos apostaron por hacer daño con segundos balones. Este encuentro lo terminó decidiendo un solitario tanto de Brais Prieto.

El equipo lalinense pudo adelantarse en una primera mitad en la que las ocasiones escasearon. El primer tanto terminaría llegando en el minuto 41, en un saque de banda colgado al área que acabó con un rechace en la frontal. Ahí lo cazó Brais para ponerlo en la escuadra del equipo de Carballo. Con el partido en ventaja, al Lalín le tocó aguantar el resultado ante un Sofán que buscó un juego muy directo siempre bien controlado por la zaga visitante.

«El equipo hizo un gran trabajo. Este es uno de esos partidos que valen ligas. Aquí no es nada fácil ganar», afirmó Dani Méndez tras el pitido final. Con este resultado el Lalín se mantiene como líder en solitario con dos puntos más que el Negreira y ya con siete de ventaja sobre el Negreira, tercero.