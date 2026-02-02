Lucha olímpica | Campeonato Gallego Sub-15 y Sub-20
El club Keltoi arrasa en el Campeonato Autonómico
REDACCIÓN
El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo acogió este sábado el Campeonato Gallego Sub-15 y Sun-20 de lucha, una competición autonómica que reunió a los mejores deportistas de Galicia. El club Keltoi Cruces de Vila de Cruces alcanzó unos excelentes resultados colectivos, proclamándose campeón gallego por equipos en la categoría U20 y logrando el segundo puesto por equipos en la categoría U15, confirmando así el buen momento deportivo de la entidad y el trabajo continuado desde las categorías de base. Entre los muchos galardonados, destacaron los campeones de sus categorías Sub-20 Joel Castro y Guillermo Sobrado en lucha libre y grecorromana; y Nela Sebio en femenina. Dentro de la Sub-15, también trinfaron Hugo López en lucha grecorromana e India García y Delia Permuy en lucha femenina. En total, 18 medallas cosecharon los atletas del Keltoi, en una actuación estelar.
