Lucha olímpica | Campeonato Gallego Sub-15 y Sub-20

El club Keltoi arrasa en el Campeonato Autonómico

Formación del equipo dezano en la competición.

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo acogió este sábado el Campeonato Gallego Sub-15 y Sun-20 de lucha, una competición autonómica que reunió a los mejores deportistas de Galicia. El club Keltoi Cruces de Vila de Cruces alcanzó unos excelentes resultados colectivos, proclamándose campeón gallego por equipos en la categoría U20 y logrando el segundo puesto por equipos en la categoría U15, confirmando así el buen momento deportivo de la entidad y el trabajo continuado desde las categorías de base. Entre los muchos galardonados, destacaron los campeones de sus categorías Sub-20 Joel Castro y Guillermo Sobrado en lucha libre y grecorromana; y Nela Sebio en femenina. Dentro de la Sub-15, también trinfaron Hugo López en lucha grecorromana e India García y Delia Permuy en lucha femenina. En total, 18 medallas cosecharon los atletas del Keltoi, en una actuación estelar.

