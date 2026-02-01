El Sporting Estrada vence al Agolada

El Sporting Estrada se impuso en la tarde de ayer al Agolada en el estadio Manuel Regueiro en el derbi intercomarcal de la jornada. Los tantos de Toni y Paulo sirvieron para remontar en tanto inicial del equipo visitante para poner el 2-1 final.

Ambos equipos afrontaban este choque con objetivos diferentes. Los locales buscaban poner tierra de por medio con el descenso con su quinto partido consecutivo sin perder y los visitantes salir del descenso. Fueron los dezanos los que se adelantaron en el marcador a poco de empezar pero Toni logró poner el empate antes del descanso. En la segunda parte el Sporting se volcó y encontró el gol de la victoria de Paulo.