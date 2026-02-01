Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

fÚTBOL | Primera

El Sporting Estrada vence al Agolada

Los tantos de Toni y Paulo remontaron el gol inicial del equipo dezano

Toni celebra su gol con su hermano Arturo. | Jesús Figueroa

Toni celebra su gol con su hermano Arturo. | Jesús Figueroa

REDACCIÓN

A Estrada

El Sporting Estrada se impuso en la tarde de ayer al Agolada en el estadio Manuel Regueiro en el derbi intercomarcal de la jornada. Los tantos de Toni y Paulo sirvieron para remontar en tanto inicial del equipo visitante para poner el 2-1 final.

Ambos equipos afrontaban este choque con objetivos diferentes. Los locales buscaban poner tierra de por medio con el descenso con su quinto partido consecutivo sin perder y los visitantes salir del descenso. Fueron los dezanos los que se adelantaron en el marcador a poco de empezar pero Toni logró poner el empate antes del descanso. En la segunda parte el Sporting se volcó y encontró el gol de la victoria de Paulo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
  2. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  3. Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
  4. Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
  5. El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
  6. Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
  7. La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
  8. Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma

Las Bonitas de Sande, una tradición reconstruida a mano desde la aldea

Las Bonitas de Sande, una tradición reconstruida a mano desde la aldea

La Cofradía de Vilaxoán recibe un 4% de las ventas de los Parquistas

La Cofradía de Vilaxoán recibe un 4% de las ventas de los Parquistas

Julio López deja el gobierno cruceño por desavenencias con Luis Taboada

Julio López deja el gobierno cruceño por desavenencias con Luis Taboada

Últimos días para que a recuperación dos cantos de Traspielas sexa unha realidade

Últimos días para que a recuperación dos cantos de Traspielas sexa unha realidade

Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes

Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes

La defensa de la pesca artesanal une al pleno de Cangas y la sanidad lo divide

La defensa de la pesca artesanal une al pleno de Cangas y la sanidad lo divide

José Edelstein: «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica»

José Edelstein: «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica»

María José Rubio: «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón»

María José Rubio: «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón»
Tracking Pixel Contents