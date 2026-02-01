El Lalín defiende el liderato en su visita al campo del Sofán

El Lalín se desplaza hoy hasta Carballo con la intención de prolongar su racha de partidos invicto. Para ello deberá superear al Sofán, en un partido que tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en el campo de O Carral. En él se verán las caras dos equipos metidos en la parte alta de la tabla. Los de Dani Méndez mandan en la clasificación después de sumar quince partidos consecutivos sin perder. La última vez que lo hicieron fue el 28 de septiembre. Los de Carballo por su parte marchan en la sexta posición, metidos de lleno en la pelea por meterse en el play-off de ascenso. Vienen de ganar dos de sus últimos tres encuentros.

Los rojinegros afrontan este partido condicionados por las bajas. Dos de ellas son por acumulación de tarjetas amarillas y afectan a dos jugadores clave en su esquema, los centrocampistas Emi Carril y Brais Vila. Además, se pierden el partido por lesión Christian, Xocas y Brais Calvo. Esta lista se podría agrandar antes del pitido inicial, ya que Aarón está enfermo y su participación en esta jornada está en el aire.

Noticias relacionadas

Los rojinegros afrontan este choque con la vista puesta en el segundo puesto de la tabla, donde el Negreira, con dos puntos menos, amenaza su liderato en caso de un fallo. Cuentan sin embargo en esta jornada con una complicada salida por delante al campo de Órdenes.