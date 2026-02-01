El Estradense se reencuentra son su afición ante el Cambados

«Tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestro campo y delante de nuestra gente apoyándonos. Esperemos que muchos vengan a vernos», afirmaba el entrenador del Estradense Manuel González «Manuti» al analizar el partido que hoy, a partir de las 17.00 horas, disputarán en el Novo Municipal contra el Juventud de Cambados. Los rojillos solo han jugado dos partidos en casa en los últimos dos meses, una ausencia de la que el equipo quiere resarcirse con una victoria ante un necesitado rival.

«Ellos se juegan la vida. Comenzaron muy bien la temporada y parecía que no tendrían problema para mantenerse pero ahora mismo llevan una racha mala de resultados y los de abajo se les han acercado mucho», valoró Manuti quien destacó la importancia de la victoria del pasado fin de semana en Boiro. «Es un resultado que a nivel moral nos sentó muy bien.», afirmó.

Noticias relacionadas

Ahora las dudas se centran en el estado físico de los jugadores que jugaron con la selección gallega entre semana. «Hay tres que jugaron 90 minutos en Boiro y otros 90 contra Asturias. Tendremos que valorar e si están para jugar», apuntó. Este partido será además el debut ante la afición del Estradense de los dos últimos fichajes, el centrocampista Porrúa y el delantero Edu, quienes ya se han estrenado como visitantes. La única baja es Ángel.