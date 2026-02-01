Fútbol | Tercera
El Estradense se reencuentra son su afición ante el Cambados
Los rojillos solo han jugado dos partidos en casas en dos meses
REDACCIÓN
«Tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestro campo y delante de nuestra gente apoyándonos. Esperemos que muchos vengan a vernos», afirmaba el entrenador del Estradense Manuel González «Manuti» al analizar el partido que hoy, a partir de las 17.00 horas, disputarán en el Novo Municipal contra el Juventud de Cambados. Los rojillos solo han jugado dos partidos en casa en los últimos dos meses, una ausencia de la que el equipo quiere resarcirse con una victoria ante un necesitado rival.
«Ellos se juegan la vida. Comenzaron muy bien la temporada y parecía que no tendrían problema para mantenerse pero ahora mismo llevan una racha mala de resultados y los de abajo se les han acercado mucho», valoró Manuti quien destacó la importancia de la victoria del pasado fin de semana en Boiro. «Es un resultado que a nivel moral nos sentó muy bien.», afirmó.
Ahora las dudas se centran en el estado físico de los jugadores que jugaron con la selección gallega entre semana. «Hay tres que jugaron 90 minutos en Boiro y otros 90 contra Asturias. Tendremos que valorar e si están para jugar», apuntó. Este partido será además el debut ante la afición del Estradense de los dos últimos fichajes, el centrocampista Porrúa y el delantero Edu, quienes ya se han estrenado como visitantes. La única baja es Ángel.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma