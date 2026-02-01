El Estradense se lo pone fácil al Cambados

Estradense-Cambados 1-1

ESTRADENSE: Isra, Sergio Prieto (Edu, min. 59), Ander, Landeira, Pichi (Gerard, min. 59), Brais Vidal, Mella (Marcos, min. 77), Raúl (Hugo, min. 85), Porrúa (Miguel, min. 59), Padín y Pedrosa.

CAMBADOS: Conde, Álex, Brais, Anxo, Estévez (Zalo, min. 81), Diego (Nico, min. 81), Noel (Fran, 69), André, Lago, Grego (Matos, min. 81) y Rodri.

GOLES: 0-1, min. 6: Diego. 1-1, min. 71: Pedrosa .

Estradense y Juventud Cambados se repartieron los puntos en un partido que pudo caer de cualquier lado en los minutos finales. El choque estuvo marcado por el tempranero tanto de los visitantes, en un regalo del equipo rojillo. A partir de ahí, los de Manuti sufrieron en busca del empate ante un ordenado rival. Este terminaría llegando en el minuto 71, dejando minutos de tensión por ambas partes hasta el pitido final.

Los rojillos salieron de inicio con la intención de adueñarse del balón y de jugar en campo contrario. En eso estaban cuando una falta a su favor cerca del medio del campo terminó en gol del Cambados. Con todo el equipo esperando el centro los lanzadores decidieron realizar un saque en corto que acabó en robo y contra para la carrera de Diego. El jugador visitante ganó la partida a Sergio Prieto para poner a su equipo por delante.

El Estradense intentó poner cerco a la meta rival a partir de ahí y dio la sensación de que su empate era cuestión de tiempo. Pedrosa, Mella y Raúl tuvieron sus ocasiones, en un dominio que poco a poco se fue difuminando. Los rojillos terminaron naufragando en un mar de nervios, prisas, quejas al colegiado e imprecisiones, permitiendo que el Cambados estuviese cada vez más cómodo en su papel de dominado. Tanto fue así que los visitantes incluso pudieron marcar el segundo, en una contra que esta vez Diego no pudo finalizar.

La segunda parte comenzó sin cambios. Los locales tenían el monopolio del balón pero eran incapaces de hacer daño a un rival cada vez más cerrado en su campo. Su ocasión más clara llegó tras una buena jugada de Porrúa que Mella finalizó con un disparo alto en una gran posición.

Llegado el minuto 60, el partido dio un giro radical y todo por el paso adelante de Manuti. El técnico local hizo un triple cambio en el que sacó a toda su artillería ofensiva. Era un todo o nada en un planteamiento que dejaba muchos espacios a la contra pero terminó saliendo bien, al menos de inicio. Mella avisó primero con un remate de cabeza a las manos de Conde y poco después Pedrosa anotaba el empate. La acción partió de un balón colgado al área que la zaga visitante no supo despejar. Esa indecisión la aprovechó el diez del Estradense para meter el pie y enviarlo al fondo de la red.

A partir de ahí, pudo pasar de todo. El Estradense encerró al Cambados en su área y rozó el gol en varias ocasiones. Mella y Edu pudieron marcar para los locales y, ya el descuento, hubo una clara para cada equipo. Nico echó fuera un mano a mano con Isra, el mismo final que la jugada de Edu en el área contraria.