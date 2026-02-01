Balonmano | Nacional
El Disiclín paga cinco minutos desconexión con una derrota
Un parcial de 0-5 al inicio de la segunda parte dio al Carballal una ventaja que no desaprovechó para llevarse los puntos del Municipal
El Disiclín Balonmán Lalín no logró dar la sorpresa ante un Carballal que se terminó llevando un cómodo triunfo del Pabellón Municipal (23-27). El momento clave del encuentro llegó al comienzo de la segunda parte, con un parcial de 0-5 a favor del conjunto visitante que terminó siendo una losa para el equipo de Pablo Cacheda a pesar su respuesta corajuda habitual.
La primera parte del choque entre dos equipos que pelean en partes opuestas de la clasificación esta temporada mostró una gran igualdad sobre la pista. Las rentas hacia unos y otros fueron siempre mínimas, con las defensas reinando en líneas generales sobre los ataques. El choque se fue al descanso con un 9-8 en el marcador, y con Ramón llevando el peso goleador del equipo rojinegro con cuatro tantos.
En la segunda parte, el Disiclín vivió la exclusión de Pablo López, momento que el Carballal aprovechó para abrir una brecha que se terminó yendo a los cinco goles primero 10-15 y que después agrandó hasta los siete tantos (14-21). En ese momento quedaban siete minutos por delante, tiempo para ver un nuevo intento de remontar por parte del equipo de Cacheda. Llegaron a colocarse a cuatro pero el órdago final quedó en nada.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma