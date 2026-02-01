El Disiclín paga cinco minutos desconexión con una derrota

El Disiclín Balonmán Lalín no logró dar la sorpresa ante un Carballal que se terminó llevando un cómodo triunfo del Pabellón Municipal (23-27). El momento clave del encuentro llegó al comienzo de la segunda parte, con un parcial de 0-5 a favor del conjunto visitante que terminó siendo una losa para el equipo de Pablo Cacheda a pesar su respuesta corajuda habitual.

La primera parte del choque entre dos equipos que pelean en partes opuestas de la clasificación esta temporada mostró una gran igualdad sobre la pista. Las rentas hacia unos y otros fueron siempre mínimas, con las defensas reinando en líneas generales sobre los ataques. El choque se fue al descanso con un 9-8 en el marcador, y con Ramón llevando el peso goleador del equipo rojinegro con cuatro tantos.

En la segunda parte, el Disiclín vivió la exclusión de Pablo López, momento que el Carballal aprovechó para abrir una brecha que se terminó yendo a los cinco goles primero 10-15 y que después agrandó hasta los siete tantos (14-21). En ese momento quedaban siete minutos por delante, tiempo para ver un nuevo intento de remontar por parte del equipo de Cacheda. Llegaron a colocarse a cuatro pero el órdago final quedó en nada.