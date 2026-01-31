Fútbol sala | Local
Nueva edición de la Liga Local de Fútbol Sala de Vila de Cruces
REDACCIÓN
El Concello de Vila de Cruces, a través de su Concejalía de Deportes, organizará este año una nueva edición de la Liga Local de Fútbol sala en el Pabellón Municipal. El plazo de inscripción para participar en esta competición estará abierto del 1 a 15 de febrero , y se podrá realizar a través del WhatsApp 617 409 895.
En el torneo podrán participar jugadores nacidos en el año 2009 o antes. Cada equipo estará compuesto por un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 8. El sorteo de la primera jornada será el día 20 de febrero en el Gimnasio Municipal de Vila de Cruces. En esta reunión se establecerá el calendario de la liga, cuyos partidos se disputarán los martes y jueves, con un primer encuentro de 21:00 a 22:00 horas y un segundo enfrentamiento de 22:00 a 23:00.
La información de los horarios de los partidos, resultados y clasificaciones estará expuesta en el tablero del Pabellón Municipal, además de ser enviada a los delegados de todos los equipos.
