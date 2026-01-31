La Federación Galega de Montañismo premia a Tamara García

La Federación Galega de Montañismo, dependiente de la Federación Galega de Atletismo, anunció ayer su lista de premiados, galardones que se entregarán en la próxima Gala del Montañismo. Entre los atletas reconocidos en esta gala estará una dezana. Se trata de Tamara García Rodríguez, fondista de Dozón que compite con el club Biosbardos.