Fútbol sala | Primera
El Estrada Futsal, obligado a ganar al Narón para seguir al líder
REDACCIÓN
Tras una semana de parón forzado por las malas condiciones climatológicas, la liga en Primera Futgal regresa con un importante partido del Inversia A Estrada Futsal. Los de Diego Castro reciben a partir de las 20.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro al Narón y lo hacen con la obligación de ganar para seguir la estela del Nauga Coruña, equipo que ahora manda en la clasificación con tres puntos y un partido más jugado. Los estradenses tendrán sin embargo delante a un duro rival que es quinto en la clasificación.
El Agolada y el UD A Estrada pelean por salir de la zona de descenso. Los primeros reciben a las 20.00 horas al O Pino, mientras que los estradenses visitan la pista del Estrella.
En Primera femenina, el UD A Estrada recibe mañana al Silva en un partido que arranca a las 17.30 horas en el Coto Ferreiro. El Rodeiro por su parte visita hoy la pista del Valdetires Ferrol. Ambos equipos marchan en la zona media de la clasificación antes de enfrentarse a rivales directos.
