El Disiclín apela al ruido del pabellón para «sumar de dos» con el Carballal

El Disiclín Balonmán Lalín afronta esta tarde (Pabellón, 19.00 horas) un partido crucial ante el Granitos Ibéricos Carballal, uno de los cinco primeros de la tabla. El encuentro estará marcado por el regreso de Pablo Cacheda al banquillo local tras ausentarse la pasada jornada por motivos personales. El técnico lalinense ha puesto el foco en el ambiente del pabellón municipal, un lugar que evoca «buenos recuerdos» para el club y que, espera, juegue un papel fundamental a su favor.

La estrategia del Disiclín pasa por aprovechar las características de su pista. «Para los nostálgicos será un día especial», comenta Cacheda, que confía en que las dimensiones del remozado pabellón y un ambiente ruidoso se conviertan en una «pequeña caldera» que intimide al rival. La campaña de movilización lanzada por el club esta semana busca precisamente ese efecto: montar un infierno sonoro desde las gradas para desequilibrar la balanza.

En el plano táctico, Cacheda anticipa una auténtica «lucha de estilos». El Carballal es descrito por el entrenador local como un equipo «bastante físico, muy experimentado» que juega a un ritmo totalmente distinto al que le conviene al Disiclín. Su fortaleza reside en una defensa «muy dura» y en la calidad individual de jugadores clave como Guille Rial o Diego Rodríguez. La clave del partido, según el preparador, será imponer el propio ritmo: «El que sea capaz de sacar adelante el partido jugando a lo que le gusta, es el que más cerca está de ganar».

Respecto a la enfermería, las noticias son relativamente positivas para el conjunto rojinegro. El equipo sólo mantiene las bajas de larga duración ya conocidas de Xabier, Pedro y Román. El resto de la plantilla, incluidos los juveniles, estará a disposición del entrenador lalinista. A pesar de que el equipo «suele dar buena imagen», Pablo Cacheda es claro en su diagnóstico y necesidad: es imperativo traducir esas buenas sensaciones en puntos y «sumar de 2» para escalar posiciones en la clasificación. Como en los viejos tiempos, el municipal dictará sentencia para los lalinistas.