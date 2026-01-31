Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Gallega

El Coreti Rugby Lalín se enfrenta al Ferrol en el campo de Acea da Má

El equipo sénior masculino del Coreti Rugby Lalín visita mañana a las 13.30 el campo de Acea da Má para enfrentarse al Ferrol. El conjunto Sub-18 recibe hoy en el Manuel Anxo Cortizo al Rías Baixas a partir de las 12.00 horas.

