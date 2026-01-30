Martín Ruibal y Carlota López disputan el Gallego de lanzamientos

La prueba más importante para el club Atletismo A Estrada en este fin de semana será la disputa del XV Campeonato de Galicia de lanzamientos largos para las categorías absoluta y Sub-23. Dos de los deportistas del equipo estradense están clasificados para este autonómico que se disputará el domingo en las pistas de atletismo de la USC en Santiago de Compostela.

Martín Ruibal competirá dentro de la categoría Sub-23, mientras que Carlota López lo hará en la absoluta. Ambos participarán en la prueba de lanzamiento de jabalina. Lo harán con el objetivo de pelear por las medallas en este gallego.

Los estradenses intentarán dar continuidad a los éxitos logrados en el pasado Gallego Sub-23 de combinadas, donde Martín Ruibal y Eva Gil alcanzaron las medallas.