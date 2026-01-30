Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Fútbol | Nacional

Galicia se mete en la fase final con cuatro «estradenses»

Carabán y Óscar, tras terminar el partido.

Carabán y Óscar, tras terminar el partido.

REDACCIÓN

A Estrada

La Selección Gallega certificó su presencia entre los cuatro mejores combinados de España tras superar a Asturias en la eliminatoria correspondiente a la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. En la convocatoria de Galicia para este partido había cuatro jugadores del Estradense, tres de ellos como titulares: Carabán (capitán), Ander Bellido y Brais Vidal. A ellos se sumó Óscar saliendo desde el banquillo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents