Galicia se mete en la fase final con cuatro «estradenses»

La Selección Gallega certificó su presencia entre los cuatro mejores combinados de España tras superar a Asturias en la eliminatoria correspondiente a la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. En la convocatoria de Galicia para este partido había cuatro jugadores del Estradense, tres de ellos como titulares: Carabán (capitán), Ander Bellido y Brais Vidal. A ellos se sumó Óscar saliendo desde el banquillo.