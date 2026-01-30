Christian Costoya, a por todas en Dubái

Christian Costoya afronta este fin de semana la tercera ronda de las UAE4 Series en el Dubai Autodrome con el objetivo de consolidar su progresión en monoplazas tras estrenarse con buenas sensaciones sobre el trazado de Yas Marina. Después del debut en Abu Dhabi, donde logró un destacado quinto puesto en lluvia y se situó como el tercer mejor debutante de la general, el piloto del equipo Prema Racing bajo el apoyo de Mclaren busca ahora ese punto extra de agresividad que le pueda acercar a los puestos de privilegio en la competición que se disputa en Oriente Medio.

Con seis carreras por delante para cerrar el campeonato, el foco está en optimizar las salidas para ganar posiciones desde el inicio y ganar contundencia en el cuerpo a cuerpo que tanto diferencia a la Fórmula 4. Dubái será el escenario clave para demostrar esa evolución antes de la gran final en Losail. Costoya finalizó ayer en el puesto 18 del primer test a la espera de mejorar, hoy, en el test y en los libres.