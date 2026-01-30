La asamblea del BM Lalín finaliza sin voluntarios para gestionar la entidad

El futuro institucional del Balonmán Lalín continúa sumido en la incertidumbre tras la celebración, ayer, de la asamblea extraordinaria convocada con el objetivo de sondear la disposición de los socios para tomar el relevo de la actual junta directiva. La reunión, que tuvo lugar en el Café Camilo, se saldó sin que ningún asistente diera un paso al frente para liderar una candidatura que suceda a los actuales gestores.

Durante la reunión, a la que acudieron unos 15 compromisarios del conjunto rojinegro, la presidenta Belén Mariño tomó la palabra para dejar claro que varios de los actuales directivos no seguirán en sus cargos, subrayando que la gestión del club es llevadera si se cuenta con un grupo amplio de gente dispuesta, pero que con «solo cinco persoas resulta unha tarea imposible de manter».

En el turno de intervenciones, el que fuera mandatario de la entidad, Mario López, preguntó si la directiva tiene constancia de que vaya a aparecer alguna candidatura, mostrándose optimista al respecto a pesar de la incertidumbre. Asimismo, López aprovechó para alabar públicamente la labor desempeñada por la actual dirección de la entidad.

Tras este primer contacto con los socios, la directiva se reunirá próximamente para decidir la fecha tope de presentación de candidaturas, señalando principios de mayo como el momento idóneo para empezar a formalizar el relevo definitivo en el club.