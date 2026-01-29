El Rali do Cocido recupera su tramo urbano en la zona de O Regueiriño

La Escudería Lalín-Deza anunció ayer algunas de las novedades que traerá la treinta edición del Rali do Cocido, una prueba que volverá a abrir el Campeonato Gallego de Rallyes los días 6 y 7 de marzo. Entre esas novedades destaca la recuperación del tramo espectáculo, algo que hará que la carrera vuelta a celebrarse en dos días. Además, todos los tramos serán este año en el Concello de Lalín, después del protagonismo que tuvo Rodeiro en la edición del 2025.

«Esta edición tan especial se disputará íntegramente en el Concello de Lalín, con nueve tramos cronometrados repartidos en dos jornadas de competición: viernes y sábado», explicaron desde la escudería encabezada por Mateo Varela. De esta manera, el Rali do Cocido vuelve a realizarse íntegramente en tierras de Lalín, después de ediciones anteriores en las que transcurrió también por municipios vecinos. «El sábado se correrán cuatro tramos a doble pasada, con dos tramos inéditos y otros dos tramos clásicos, bien conocidos por todos», manifestaron desde la escudería.

En la jornada del viernes será cuando se recupere el tramo urbano, en una localización totalmente nueva. El llamado tramo espectáculo se llevará a cabo en la zona de O Regueiriño, por el Castro Tecnológico y el Lalín Arena, «pensado para que el público pueda disfrutar del rallye muy de cerca»,afirman desde la organización. Cabe recordar que en ediciones anteriores la organización había apostado por realizar este tramo urbano en la zona del Agro de Lalín de Arriba.

El Grupo Staroil–Texas Grill, el parque de asistencia, seguirá situado en el Polígono Industrial Lalín 2000. El parque cerrado y los reagrupamientos volverán a estar en el Pontiñas Centro Comercial, un punto clave del rallye a lo largo de todo el fin de semana.

La organización también anunció los horarios para el Rali do Cocido. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 23 de febrero. En la jornada del viernes el tramo tendrá 1,44 kilómetros cronometrados, con salida del primer piloto desde Lalín 2000 a las 20.00. La carrera comenzará el sábado a las 7.30, en una maratoniana jornada que acabará a las 22.30 horas, cuando está prevista la entrega de trofeos.