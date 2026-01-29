Mara Areán disputa un torneo del ranking nacional

Mara Areán, de la Escola de Esgrima de Silleda del Compostela Esgrima, finalizó en una esperanzadora 61ª posición en su participación el Torneo Nacional Ranking de Espada cadete celebrado en Palencia .

Mara debutó en la categoría con una victoria y cinco derrotas. Su primera victoria fue ante Patricia Ruiz de la Valencia por 5 a 3. Dos derrotas muy ajustadas por 4 a 5 la dejaron con sensación de que un resultado mejor era posible. Terminó la competición muy cerca de la fase de eliminación.

El próximo fin de semana en Santiago, en el XX Open Compos, participará en el Ranking Galego dentro de la categoría absoluta.