Esgrima
Mara Areán disputa un torneo del ranking nacional
REDACCIÓN
Silleda
Mara Areán, de la Escola de Esgrima de Silleda del Compostela Esgrima, finalizó en una esperanzadora 61ª posición en su participación el Torneo Nacional Ranking de Espada cadete celebrado en Palencia .
Mara debutó en la categoría con una victoria y cinco derrotas. Su primera victoria fue ante Patricia Ruiz de la Valencia por 5 a 3. Dos derrotas muy ajustadas por 4 a 5 la dejaron con sensación de que un resultado mejor era posible. Terminó la competición muy cerca de la fase de eliminación.
El próximo fin de semana en Santiago, en el XX Open Compos, participará en el Ranking Galego dentro de la categoría absoluta.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026