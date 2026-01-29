Fútbol | Segunda Autonómica
El Lamela afianza su liderato tras derrotar al Deixebre
El Rodeiro vence al Belvís y ocupa la cuarta posición | El Cruces suma su sexta derrota
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
El Lamela afianzó su liderato, ahora en solitario, en el grupo comarcal de Segunda Autonómica. Lo hizo tras vencer en el campo del Deixebre por 1-2. Hugo Pérez y Álex García anotaron los goles de la victoria. El Rodeiro por su parte marcha cuarto después de imponerse al Belvís por 2-0 al Belvís con goles de Andoni y Rucho.
En el lado contrario de la clasificación pelea un Cruces que sumó su sexta derrota consecutiva, esta vez ante el Dubra B. Los cruceños marchan últimos con 10 puntos en 16 partidos. El Silleda firmó un empate sin goles en el campo del O Pino y sigue antepenúltimo en la tabla. El Vea marcha undécimo después de perder en el campo del Amio por un resultado de 3-0.
