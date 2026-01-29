Brais Rey, cuarto con Galicia en el Nacional Sub-16
El corredor del Atletismo A Estrada Brais Rey logró el cuarto puesto con la selección de Galicia Sub-16 en el Campeonato de España por comunidades autónomas. El estradense era parte por primera vez de una convocatoria de Galicia y formando parte un potente equipo. En Córdoba se enfrentó a un terreno complicado, con barro, charcos y una pendiente de un 30%, puro campo a través. Aguantó el ritmo en la primera de las vueltas pero en la segunda sufrió ante un cambió de ritmo que rompió la carrera. Acabó en el puesto 17.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026