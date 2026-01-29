Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brais Rey, cuarto con Galicia en el Nacional Sub-16

El corredor del Atletismo A Estrada Brais Rey logró el cuarto puesto con la selección de Galicia Sub-16 en el Campeonato de España por comunidades autónomas. El estradense era parte por primera vez de una convocatoria de Galicia y formando parte un potente equipo. En Córdoba se enfrentó a un terreno complicado, con barro, charcos y una pendiente de un 30%, puro campo a través. Aguantó el ritmo en la primera de las vueltas pero en la segunda sufrió ante un cambió de ritmo que rompió la carrera. Acabó en el puesto 17.

