Rápido, precoz e imparable

Con apenas 6 años recién cumplidos, Álex González Taboada se ha consolidado como una de las promesas más firmes del motocross infantil gallego. Su ascenso ha sido meteórico: durante la temporada 2025, en su año de debut con sólo 5 años, demostró un talento excepcional que le llevó a firmar un año perfecto, logrando la victoria en las tres carreras de la Cronoracing League disputadas en Galicia. En cada prueba, Álex no sólo destacó por su velocidad, sino por una madurez y constancia.

Tras este inicio impecable, el joven piloto encara un 2026 cargado de retos internacionales y nacionales. El calendario de este año incluye su participación en el Campeonato Nacional Portugués de Motocross, así como en diversas pruebas del Campeonato de Madrid y carreras clave a nivel nacional. Este ambicioso salto competitivo cuenta con un respaldo de primer nivel: la incorporación de la prestigiosa marca internacional Dunlop como sponsor oficial. La firma de neumáticos apuesta por el talento de Álex González, situándolo como una de sus figuras de futuro en el motocross. Este éxito no se entiende sin el apoyo incondicional de su entorno y de la comarca dezana. Junto a Dunlop, un sólido grupo de patrocinadores locales ha acompañado al piloto desde siempre. Empresas como Nudesa, Oserca, Cronoracing, Adrián Carniceros, El Colmado de Vero, Lambetadas Lau, Camino Joyeros, Fotografía Bernabé, A Taberna de Prado y Agroplan forman el engranaje que impulsa su carrera. Cada día, la preparación de Álex cobra vida en el circuito Cronoracing Land, situado en el Monte do Carrio, donde trabaja su técnica y condición física bajo una estricta disciplina deportiva y un fuerte compromiso familiar. Con pasión y paso firme, Alex González Taboada se perfila ya como un referente del motocross infantil de nuestra comunidad autónoma.