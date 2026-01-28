España vuelve a convocar a Iziar Barcala para el Spanish Junior

La jugadora del Club Bádminton A Estrada, Iziar Barcala, acaba de ser convocada por segunda vez para formar parte del combinado español que disputará en Oviedo, el Iberdrola Spanish Junior Open, del 13 al 15 de marzo. Barcala competirá en las modalidades de individual y de dobles, junto a Sofía García, y en el que intentará escalar posiciones en el ranking europeo

La deportista internacional estradense viene de disputar el pasado fin de semana la jornada de liga con el Ravachol de Pontevedra, en Ibiza, donde ganaron al equipo balear con un marcador final de 2-5, y donde también jugó el dobles femenino junto a Ana Nóvoa, y el individual femenino. Además, este fin de semana participará en el Máster Absoluto que se celebrará en Granollers.