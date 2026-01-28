Costoya, tercer mejor debutante tras las dos carreras en Abu Dhabi

Tras las dos primeras citas de la UAE4 Series 2026 celebradas en el Yas Marina Circuit, el piloto silledense Christian Costoya ha consolidado un inicio notable en su salto a los monoplazas con el equipo Prema Racing. El joven talento trasdezano ocupa actualmente la undécima posición de la clasificación general con 26 puntos, situándose a sólo tres del catarí Bader Al Sulaiti, quien ostenta la décima plaza provisional.

En la disputa por el título de debutantes, Costoya se mantiene como el tercer mejor «rookie» del campeonato de Oriente Medio, siguiendo de cerca la estela del turco Alp Aksoy, de quien le separan apenas tres puntos en esta clasificación específica. Por su parte, la escudería italiana Prema Racing figura en la tercera posición de la tabla por equipos, por detrás del actual líder, R-ace GP, y de Mumbai Falcons Racing Limited, confirmando la alta competitividad del certamen en este arranque de temporada en Abu Dhabi.

Christian Costoya viajará este fin de semana con el resto de participantes en la F4 de Oriente Medio al circuito de Dubái, donde les esperan otras jornadas intensas. El piloto silledense del equipo Prema Racing bajo el apoyo de Mclaren espera seguir con su fase de aprendizaje en la nueva categoría.