Taboada destaca el pundonor del Disiclín pese a la derrota en Ingenio

El Disiclín Balonmán Lalín regresó de vacío de su visita a la pista del Ingenio, en un fin de semana marcado por la fatiga y los imprevistos. El conjunto lalinista no sólo tuvo que enfrentarse a un rival directo de gran poderío físico, sino también a un caótico periplo de viaje que incluyó una larga espera en el aeropuerto de Barajas tras perder la conexión aérea inicial prevista hacia las islas, lo que hizo retrasar el duelo en dos horas.

Ante la ausencia de Pablo Cacheda por motivos personales, Carlos Taboada asumió el mando del banquillo. El técnico fue honesto al analizar las circunstancias del choque: «Sinceramente, antes de subirnos al avión ya sabíamos que era un partido muy complicado porque viajamos con los efectivos muy justos. Sin duda, el viaje no ayudó porque acumulas desgaste», reconoce tras el choque. A pesar de las adversidades, el equipo mantuvo el tipo durante gran parte del encuentro. Sin embargo, los problemas crónicos del Disiclín volvieron a aparecer en momentos críticos. «Lo analizo casi igual que el partido de Bueu; lo que tenemos son esas desconexiones de ocho o diez minutos que nos castigan demasiado», explicó Taboada. El técnico destacó que, pese a competir contra un rival que definió como «un muro», se queda con el «compromiso y la actitud» de sus jugadores, quienes pelearon hasta el final a pesar de la falta de rotaciones del banquillo rojinegro.

Sobre su papel como sustituto de la figura principal del cuerpo técnico, Taboada calificó la experiencia como un reto de altura: «Lo de sustituir a Cacheda me lo tomé como una responsabilidad porque Pablo es una referencia. Yo lo único que hice fue intentar aportar tranquilidad y en la medida de lo posible algo de claridad». Cabe recordar que lo de Gran Canaria no fue la primera vez que Carlos Taboada se puso al frente del Disiclín puesto que el encuentro con el Luceros ya asumió ese cometido después de anunciarse la reciente paternidad de Pablo Cacheda.

Tras este paréntesis forzado por la logística y las bajas, el Disiclín Lalín ya mira hacia la próxima jornada, donde recuperará la normalidad con el regreso de Pablo Cacheda al frente de la expedición para buscar la senda de la victoria. Con el regreso de Cacheda a la dirección deportiva durante los partidos previsto para la próxima semana, el equipo se centra ahora en corregir esos baches de concentración que están lastrando su progresión en la tabla. El cuerpo técnico tendrá la tarea de recuperar anímicamente a una plantilla que, pese a los resultados adversos y los últimos contratiempos extradeportivos, ha demostrado poseer una gran cohesión interna.

Vuelta al pabellón

La próxima cita liguera en casa se presenta como la oportunidad ideal para convertir ese compromiso elogiado por Taboada en puntos que devuelvan la tranquilidad al seno del club presidido por Belén Mariño. Será en la vuelta al Municipal de los rojinegros y enfrente estará el Granitos Ibéricos Carballal. Como todos los años por estas fechas, el Disiclín se ve obligado a cambiar sus hábitos del Lalín Arena debido a la programación de la Feira do Cocido.