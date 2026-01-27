fútbol | Tercera RFEF
Manuti: «Fuimos muy superiores; el partido era más de 0-3 que de 1-2»
El técnico del Estradense pone en valor el «average» ganado y la capacidad de control de su equipo ante la adversidad | Alerta sobre el desgaste físico de los convocados con Galicia
En el fútbol hay victorias que se celebran con el doble de euforia por la carga psicológica que conllevan, y la lograda por el Club Deportivo Estradense en Boiro el domingo es, sin duda, una de ellas. En un escenario dominado por el barro y la pesadez del terreno de juego, el conjunto de A Estrada supo interpretar a la perfección el guión de supervivencia que exigía la tarde. Para su entrenador, Manuti, el 1-2 final no sólo supone tres puntos de oro, sino la confirmación de que su equipo sabe ponerse el mono de trabajo cuando el talento técnico queda anulado por los elementos.
La lectura de Manuti tras el pitido final es clara: la meteorología dio una tregua que resultó decisiva. «Gracias a Dios no llovió porque si no hubiera sido peor», confiesa el técnico, consciente de que el estado del césped ya era lo suficientemente crítico. El Estradense tuvo que lidiar en la primera mitad con la zona más castigada del campo, aquella donde «no se podía hacer absolutamente nada». Sin embargo, el planteamiento defensivo fue impecable. Los rojillos controlaron al Boiro con una solvencia envidiable y, antes del descanso, ya habían gozado de dos oportunidades manifiestas para haberse adelantado.
Tras el paso por vestuarios, la superioridad visitante fue abrumadora. Manuti defiende que el resultado se quedó corto para los méritos de los suyos: «Salvo los últimos diez minutos, fuimos muy superiores. Fue más un partido de 0-3 que acabar 1-2». El técnico puso en valor la capacidad de sus futbolistas para generar peligro constante a pesar de las condiciones, logrando una victoria vital contra «un muy buen equipo» y asegurando, además, un average que puede ser determinante al final del curso. Más allá del análisis del juego, Manuti quiere enviar un mensaje de ambición a la plantilla. Con lo mucho que hay en juego, el técnico ve en Barraña el punto de partida ideal para una remontada clasificatoria. «Tenemos que intentar encadenar en algún momento de la segunda vuelta rachas de tres o cuatro victorias consecutivas. Tenemos que empezar a puntuar de tres y no cometer errores», aseveró con firmeza, subrayando que este era un partido «marcado» en el calendario por la necesidad extrema de puntos
La única nota de preocupación para el preparador rojillo reside ahora en el desgaste físico de algunos de sus futbolistas. Con varios jugadores convocados con la selección gallega para mañana, Manuti se mantiene alerta ante la «carga de minutos muy elevada» que afrontarán Carabán, Ander, Óscar López y Brais Vidal.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo