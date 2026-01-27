Manuti: «Fuimos muy superiores; el partido era más de 0-3 que de 1-2»

En el fútbol hay victorias que se celebran con el doble de euforia por la carga psicológica que conllevan, y la lograda por el Club Deportivo Estradense en Boiro el domingo es, sin duda, una de ellas. En un escenario dominado por el barro y la pesadez del terreno de juego, el conjunto de A Estrada supo interpretar a la perfección el guión de supervivencia que exigía la tarde. Para su entrenador, Manuti, el 1-2 final no sólo supone tres puntos de oro, sino la confirmación de que su equipo sabe ponerse el mono de trabajo cuando el talento técnico queda anulado por los elementos.

La lectura de Manuti tras el pitido final es clara: la meteorología dio una tregua que resultó decisiva. «Gracias a Dios no llovió porque si no hubiera sido peor», confiesa el técnico, consciente de que el estado del césped ya era lo suficientemente crítico. El Estradense tuvo que lidiar en la primera mitad con la zona más castigada del campo, aquella donde «no se podía hacer absolutamente nada». Sin embargo, el planteamiento defensivo fue impecable. Los rojillos controlaron al Boiro con una solvencia envidiable y, antes del descanso, ya habían gozado de dos oportunidades manifiestas para haberse adelantado.

Tras el paso por vestuarios, la superioridad visitante fue abrumadora. Manuti defiende que el resultado se quedó corto para los méritos de los suyos: «Salvo los últimos diez minutos, fuimos muy superiores. Fue más un partido de 0-3 que acabar 1-2». El técnico puso en valor la capacidad de sus futbolistas para generar peligro constante a pesar de las condiciones, logrando una victoria vital contra «un muy buen equipo» y asegurando, además, un average que puede ser determinante al final del curso. Más allá del análisis del juego, Manuti quiere enviar un mensaje de ambición a la plantilla. Con lo mucho que hay en juego, el técnico ve en Barraña el punto de partida ideal para una remontada clasificatoria. «Tenemos que intentar encadenar en algún momento de la segunda vuelta rachas de tres o cuatro victorias consecutivas. Tenemos que empezar a puntuar de tres y no cometer errores», aseveró con firmeza, subrayando que este era un partido «marcado» en el calendario por la necesidad extrema de puntos

La única nota de preocupación para el preparador rojillo reside ahora en el desgaste físico de algunos de sus futbolistas. Con varios jugadores convocados con la selección gallega para mañana, Manuti se mantiene alerta ante la «carga de minutos muy elevada» que afrontarán Carabán, Ander, Óscar López y Brais Vidal.