Andrés Carballeda reina en el French Meeting de París
El estradense Andrés Carballeda, del CNS A Estrada, alcanzó la gloria ese fin de semana al proclamarse campeón júnior en la prueba de 100 metros combinada durante el French Meeting International (FMI) 2026 celebrado en París. Con una marca de 1.08:20, Carballeda demostró su dominio en el agua, sumando además un meritorio cuarto puesto en la exigente prueba de 50 metros rescate de la misma categoría. Con estos resultados obtenidos en Francia, Andrés Carballeda cierra un campeonato excelente integrado en la selección gallega.
