Tablas entre Miño y Lalín en un duelo de mucha brega

Duelo de mucha intensidad y poco espacio el vivido ayer en el empate entre Miño y Club Deportivo Lalín (1-1), marcado por las reducidas dimensiones del Municipal Gallamonde que dificultaron el juego creativo de ambos equipos. El Lalín logró golpear primero en una primera parte gris y sin apenas llegadas: Brais Vila provocó un penalti que Eloy transformó con seguridad para poner el 0-1 antes del descanso.

En la reanudación, el conjunto dezano salió más replegado, tratando de contener el empuje de un Miño que acumuló mucha gente en zona ofensiva. El partido pudo quedar sentenciado antes del final, pero el portero local estuvo providencial salvando un mano a mano decisivo frente a Hugo Alvarellos. Perdonó el Lalín y lo acabó pagando en el minuto 83, cuando el Miño montó una contra rápida que terminó con un mano a mano ante Dani Sampayo, definiendo con acierto para poner las tablas. Al final, reparto de puntos en un feudo difícil donde el empate se dio por justo tras lo visto sobre el césped en los 90 minutos.