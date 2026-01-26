fútbol | Primera FG
El Sporting gana al Marín con dos tantos de Juanín
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
Victoria de prestigio la conseguida ayer por el Sporting Estrada en su visita al campo de San Pedro. Los auriverdes se impusieron al Marín, segundo clasificado, en un completo partido que terminó con un 0-2 gracias al doblete conseguido por Juanín. Los tres puntos afianzan a los de A Estrada en la décima posición de la tabla.
Por su parte, el Agolada cedió un empate sin goles en casa delante del Amanecer de O Grove en un partido donde los locales merecieron mejor suerte. Se trata de la sexta igualada de la temporada de los dezanos que siguen cerrando la tabla.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo