El Sporting gana al Marín con dos tantos de Juanín

Victoria de prestigio la conseguida ayer por el Sporting Estrada en su visita al campo de San Pedro. Los auriverdes se impusieron al Marín, segundo clasificado, en un completo partido que terminó con un 0-2 gracias al doblete conseguido por Juanín. Los tres puntos afianzan a los de A Estrada en la décima posición de la tabla.

Por su parte, el Agolada cedió un empate sin goles en casa delante del Amanecer de O Grove en un partido donde los locales merecieron mejor suerte. Se trata de la sexta igualada de la temporada de los dezanos que siguen cerrando la tabla.