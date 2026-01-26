automovilismo | F4
«Podio» de aprendizaje en Abu Dhabi
Sexto mejor en la clasificación general y segundo debutante: Christian Costoya sigue quemando etapas antes de su asalto al autódromo de Dubái de la próxima semana. El piloto silledense vivió un fin de semana agridulce sobre el trazado de Yas Marina, donde la dirección de carrera dejó mucho que desear.
El paso de Christian Costoya por la F4 UAE está siendo un ensayo general de gran valor para el debutante en la categoría. En el emblemático circuito de Yas Marina, el piloto silledense ha demostrado su capacidad de adaptación en condiciones críticas, logrando resultados que refuerzan su progresión antes de afrontar el Campeonato Italiano de F4, que es donde podría destaparse como lo que es: un talento innato para pilotar.
La Carrera 2 de la segunda cita en Abu Dhabi estuvo, ayer, marcada por una meteorología inusual. Una lluvia persistente obligó a un despliegue eterno del safety car para desesperación de pilotos, equipos y aficionados que seguían la prueba por YouTube, que finalmente desembocó en una bandera roja y en la demostración de que la dirección de carrera no está a la altura de las circunstancias. A pesar de la falta de rodaje en bandera verde, Costoya hizo valer su posición de salida para finalizar en la sexta plaza de la general, lo que le valió para terminar como el segundo mejor «rookie» de la prueba, algo que tiene un gran valor para un piloto que todavía sigue en pleno proceso de aclimatación a la exigente F4.
Sin embargo, la Carrera 3 mostró la cara más exigente de la categoría. En una manga donde no terminó de encontrar el feeling con el monoplaza, el piloto trasdezano finalizó en la undécima posición después de protagonizar un bonito duelo con el italiano Martinese. Este cierre de fin de semana ha sido fundamental para identificar los puntos de mejora de cara a su etapa europea: la precisión para clavar vueltas limpias en clasificación, la optimización de las salidas y una mayor agresividad en el cuerpo a cuerpo. Aspectos todos ellos que a buen seguro irá mejorando Costoya con el avance del campeonato.
La acción no se detiene para el joven talento español. El próximo fin de semana, el campeonato se traslada al Autódromo de Dubái, donde Costoya tendrá una nueva oportunidad para seguir puliendo detalles y demostrar su evolución en pista. «Nadie dijo que fuese fácil. Hay que seguir detrás de él y confiar en que podrá solventar sus puntos débiles», señalaban ayer en redes sociales los muchos seguidores que ya tiene el joven de Silleda en relación con lo sucedido en Yas Marina. De momento, Costoya sigue comandando la clasificación virtual de «rookies», un preludio de lo que se aguarda sea una brillante trayectoria.
