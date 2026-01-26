Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eva Gil, subcampeona de Galicia Sub-23

La estradense Eva Gil se proclamó subcampeona gallega Sub-23 de pruebas combinadas en pista cubierta. Gil fue de menos a más en un pentatlón formado por las pruebas de salto de longitud, 60 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de peso y 800 metros lisos.

