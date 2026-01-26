Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases suspendidas en GaliciaSánchez avala a PuenteFlota China IlegalPremios FerozTensión Mineápolis40 Años de la MovidaReal Sociedad-Celta
instagramlinkedin

rugby

El Coreti pelea hasta el final ante el Barbanza Os Ingleses

Un lance del Avatel-Santiago jugado ayer. | Bernabé/A. Castro

Un lance del Avatel-Santiago jugado ayer. | Bernabé/A. Castro

REDACCIÓN

Lalín

Fin de semana aciago para el Rugby Lalín. El sénior masculino del Coreti empezó con derrota la fase de grupos autonómica. Los «abellóns» pelearon hasta el final para caer por un ajustado 26-20 frente al Barbanza Os Ingleses.

Por su parte, el Avatel sénior femenino tampoco pudo sumar en la visita del Santiago RC al Cortizo. Las «abellonas» también vendieron cara su derrota para sucumbir por 20-24.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents