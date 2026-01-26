El Coreti pelea hasta el final ante el Barbanza Os Ingleses

Fin de semana aciago para el Rugby Lalín. El sénior masculino del Coreti empezó con derrota la fase de grupos autonómica. Los «abellóns» pelearon hasta el final para caer por un ajustado 26-20 frente al Barbanza Os Ingleses.

Por su parte, el Avatel sénior femenino tampoco pudo sumar en la visita del Santiago RC al Cortizo. Las «abellonas» también vendieron cara su derrota para sucumbir por 20-24.