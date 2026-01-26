rugby
El Coreti pelea hasta el final ante el Barbanza Os Ingleses
REDACCIÓN
Lalín
Fin de semana aciago para el Rugby Lalín. El sénior masculino del Coreti empezó con derrota la fase de grupos autonómica. Los «abellóns» pelearon hasta el final para caer por un ajustado 26-20 frente al Barbanza Os Ingleses.
Por su parte, el Avatel sénior femenino tampoco pudo sumar en la visita del Santiago RC al Cortizo. Las «abellonas» también vendieron cara su derrota para sucumbir por 20-24.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo