Odisea rojinegra en la T4 de Barajas

Carrera de obstáculos por Barajas para el Disiclín. El encuentro entre el Balonmano Ingenio y el Disiclín Balonmán Lalín se disputó ayer finalmente a las 21.00 horas (horario peninsular) tras una accidentada escala del equipo gallego en la capital de España. El vuelo de la expedición lalinista procedente de Labacolla aterrizó en una terminal distinta a la prevista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que obligó a jugadores y técnicos a un traslado a pie de más de una hora por Barajas. Al llegar, se encontraron con el embarque cerrado, teniendo que reclamar un cambio de compañía de urgencia para poder volar a Canarias. Tras superar la gincana aeroportuaria, el choque se retrasa dos horas sobre el horario inicial.

Derrota

El Disiclín cayó 30-27 ante el Ingenio tras un bache en la segunda parte. Los de Lalín, dirigidos por Carlos Taboada, dominaron de inicio con juego pausado y defensa adelantada, pero el cansancio y la falta de banquillo permitieron la remontada local. El Disiclín maquilló el resultado, dando una buena imagen.