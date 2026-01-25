El Lalín defiende el trono en «con uñas y dientes» en casa del Miño

El Club Deportivo Lalín visita al Miño (16.30 horas) con el objetivo de mantener el primer puesto «con uñas y dientes». El técnico Dani Méndez advierte de la dificultad de un rival con individualidades peligrosas y de un escenario marcado por el frío y la lluvia. El equipo acude mermado por las bajas de Brais Prieto y Manu Fuentes (sanción), Cristian y Xocas (lesión) y la duda de Brais Calvo. Ante esta situación, Méndez ha convocado a los canteranos Teo y Hugo Rielo del filial para completar la lista. «Tenemos que salir con intensidad alta para no dar opciones y adaptarnos al clima», afirma el técnico, que apela al orgullo tras lo difícil que fue alcanzar la cima de la tabla.