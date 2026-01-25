El Estradense busca pescar en el barro ante un Boiro herido

El Club Deportivo Estradense visita es tarde al Boiro (17.00 horas) marcado por una semana accidentada debido al temporal, que impidió entrenar al equipo rojillo el viernes y dificultó la sesión del jueves por el viento reinante. Con la única baja de Ángel y la vuelta de Edu Taboada y Porrúa, «completamente integrados», según el técnico estradense, el equipo de Manuti viaja a territorio boirense con ilusión pero condicionado por el estado de Barraña, un campo de hierba natural azotado estos días por la borrasca Ingrid. El entrenador del Estradense advierte de que el campo estará embarrado y que la clave será la adaptación y evitar errores para poder traerse algo positivo de Boiro. Los rojillos buscarán aprovechar que el Boiro llega a la cita tras caer ante el Somozas. Los de A Estrada pretenden mejorar aún el empate conseguido la semana pasada en la casa del CD Barco.