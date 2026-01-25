rugby
Doble cita liguera para Coreti y Avatel
Doble cita, hoy, para el rugby lalinense. El Coreti Rugby Lalín Sénior Masculino arranca la segunda fase de la liga autonómica visitando al Mareantes Rugby Club Barbanza en Rianxo (11.00 horas), mientras que el Avatel Lalín Sénior Femenino recibirá en el Manuel Anxo Cortizo al Santiago Rugby Club a partir de las 13.00 horas.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid