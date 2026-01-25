Doble cita liguera para Coreti y Avatel

Doble cita, hoy, para el rugby lalinense. El Coreti Rugby Lalín Sénior Masculino arranca la segunda fase de la liga autonómica visitando al Mareantes Rugby Club Barbanza en Rianxo (11.00 horas), mientras que el Avatel Lalín Sénior Femenino recibirá en el Manuel Anxo Cortizo al Santiago Rugby Club a partir de las 13.00 horas.