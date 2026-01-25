Buen ritmo sin premio para Costoya

Christian Costoya finalizó ayer en novena posición en la primera carrera del fin de semana en Abu Dhabi correspondiente a la segunda cita en el trazado de Yas Marina esta temporada. Se trata de un resultado que no refleja el potencial real mostrado en pista por parte del piloto silledense del equipo Prema bajo el apoyo de Mclaren. La jornada comenzó cuesta arriba para el trasdezano debido a una mala salida, un aspecto que se confirma como su principal punto débil en este inicio de etapa a bordo de los monoplazas. Al perder terreno en los primeros metros, el piloto gallego se vio inmerso en un pelotón muy agresivo que dificultó cualquier intento de progresión inmediata sobre el trazado de Abu Dhabi.

Pese a contar con un ritmo muy superior al de sus rivales directos, la remontada de Costoya durante la primera carrera del fin de semana resultó imposible por las constantes interrupciones. La aparición de varios safety cars sobre el asfato de Emiratos Árabes Unidos fragmentó la prueba y restó vueltas de competición real, impidiendo que Costoya pudiera materializar su velocidad en adelantamientos ante rivales mucho más lentos en toda la carrera.

Tras esta novena posición, el foco se desplaza a la segunda y terceras carreras que se disputan hoy en Yas Marina. Costoya partirá desde la cuarta posición en la primera de ellas después de los resultados obtenidos ayer tanto en carera como en las clasificatorias. Aunque el podio está cerca, el éxito del piloto de Silleda dependerá de una salida limpia y efectiva, un factor crítico que Christian Costoya espera tener totalmente dominado para el arranque de la F4 Italiana, su próximo destino tras acabar las pruebas en Oriente Medio. Esta mañana, desde la segunda fila, el «rookie» del Team Papaya tendrá una nueva oportunidad de demostrar que tiene ritmo para estar entre los mejores si logra gestionar con éxito el momento de soltar el embrague cuando el semáforo se ponga en verde. Lo dicho: concretar en las clasificatorias y mejorar las salidas, claves para que Costoya consiga subirse al podio.