fútbol | Primera Futgal
Agolada y Sporting juegan la jornada 19
Sporting Estrada y Agolada juegan esta tarde la jornada 19. El Marín (segundo) busca el liderato ante el Sporting Estrada (undécimo), a las 16.30 horas, en San Pedro mientras que el Agolada pretende seguir en casa sumando contra el Amanecer (17.00 horas) en una jornada clave para los extremos de la tabla dentro del grupo 5.
