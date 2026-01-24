El Máster de Galicia, pendiente de la nieve

El Concello de Forcarei acoge hoy y mañana la disputa de la sexta edición del Máster deGalicia, que constará de cuatro mangas diarias, una de entrenos, dos oficiales y una de exhibición. Cada manga tendrá tres vueltas completas al circuito de asfalto, que estará situado en el Circuito de A Madalena.

Desde la organización de la prueba, la escudería Forcarei Motorsport, explicaron que están pendientes de la situación por el temporal de nieve que amenaza la zona en estos días. «En dirección de carrera estamos al tanto de la situación meteorológica. El riesgo de nieve en el circuito es mínimo. A pesar de eso tenemos plan de acción por si amanece nevada la pista», explicaron a través de un comunicado en sus redes sociales.

Este Máster de Galicia reunirá un año más en Soutelo a algunos de los mejores pilotos de Galicia para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026.