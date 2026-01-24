Galicia llama a cuatro jugadores del Estradense para su duelo contra Asturias

La Selección Gallega se juega este próximo miércoles 28 de enero en el estadio de la Malata (Ferrol) el pase otro año más a la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Todo pasa por superar en la eliminatoria a Asturias en la gran cita que tendrá lugar a partir de las 18 horas con entrada gratuita (previa retirada de invitación).

El seleccionador Manolo García desveló este viernes a convocatoria de 18 futbolistas que defenderán a Galicia en la cita vital ante Asturias y entre ellos figuran cuatro jugadores del Estradense. Se trata de los centrales Ander y Carabán –el segundo de ellos capitán de la selección gallega en sus últimos partidos– el lateral izquierdo Óscar López y el centrocampista Brais Vidal. Finalmente se cayó de la convocatoria el central Landeira, quien también participó en varios entrenamientos del combinado autonómico. El Estradense es así el equipo que más jugadores aporta a Galicia para la disputa de esta segunda fase de la Copa de las Regiones UEFA.

Los cuatro vencedores de esta fase serán los que entren en la Final Four del 1 de marzo , de la que saldrá el representante español para la fase europea. España conquistó esta Copa un total de cuatro veces: Aragón y Galicia, en las últimas dos ediciones, y Castilla y León (08-09) y País Vasco (04-05)