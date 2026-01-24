Un Disiclín Lalín bajo mínimos pone a prueba su resistencia en Canarias

El Disiclín Balonmán Lalín afronta hoy (Pabellón Pedro Padilla, 18.00 horas) un exigente desplazamiento a tierras canarias para medirse al Balonmano Ingenio, en un duelo marcado por las complicaciones logísticas y las bajas en la expedición rojinegra. Cacheda contará con una convocatoria limitada a 13 jugadores, condicionada por la gestión previa de los desplazamientos aéreos. «Vamos 13 convocados porque fueron los billetes de avión que pudimos comprar hace mes y medio. De hecho, sólo podremos contar con cinco primeras líneas», lamenta el técnico lalinista. A estas limitaciones se suma una semana de entrenamientos atípica: «La semana previa al partido fue un poco complicada entre el cambio de pabellón y que no podemos contar con los juveniles debido al desplazamiento y las dudas con el entrenamiento de ayer (por hoy). Habrá que sobreponerse».

El Ingenio llega a la cita tras encadenar dos empates consecutivos y un inicio de segunda vuelta irregular. Sin embargo, el cuerpo técnico del Disiclín no se fía de la dinámica de los canarios, destacando su potencial como locales. «Ellos son un equipo que va por rachas pero con una plantilla muy potente bajo mi punto de vista. Sin embargo, en el inicio de esta segunda vuelta no les está yendo muy bien», analiza Cacheda. El preparador advierte sobre el estilo de juego del rival, que históricamente incomoda al Disiclín: «Su pista es difícil y no es un equipo que nos vaya muy bien porque es muy físico. Nos cuestan mucho tanto los duelos defensivos como los ofensivos». Pese al «panorama» poco alentador que describe el técnico, el ADN competitivo del Disiclín obliga a mirar hacia los dos puntos tan necesarios. La clave pasará por la gestión de los esfuerzos de una plantilla corta y la capacidad de imponer su ritmo ante un rival superior en envergadura física. «Como siempre iremos con la intención de intentar sumar y de traer algo positivo», concluye un Cacheda que confía en la capacidad de su bloque.