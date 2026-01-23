Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendidas las actividades deportivas en las comarcas

REDACCIÓN

A Estrada

La Xunta de Galicia ha decidido suspender todas las actividades deportivas federadas en los municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes a lo largo de toda la jornada de hoy. Esta prohibición afecta tanto a los deportes de interior como de exterior. El objetivo es evitar los desplazamientos por el mal tiempo.

