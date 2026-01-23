Costoya afronta su segunda carrera en Emiratos Árabes con ganas de más

El joven piloto silledense Christian Costoya regresa este fin de semana a la acción en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, para disputar la segunda cita de la Fórmula 4 de Oriente Medio. Tras un debut meteórico en el que asombró por su soltura y rápida adaptación, el trasdezano encara esta nueva oportunidad con el objetivo de consolidar las excelentes sensaciones mostradas en su estreno. El campeonato, que consta de cuatro citas intensas, repite escenario en los Emiratos Árabes, lo que permitirá a Costoya aplicar de forma inmediata todo el conocimiento adquirido hace apenas unos días sobre el mismo trazado.

El principal desafío de este fin de semana será la gestión del tráfico y la competitividad extrema, ya que la lista de inscritos ha alcanzado los 39 participantes, obligando a la organización a ampliar el límite habitual de la parrilla. En este contexto, las sesiones de clasificación de hoy se presentan como el momento crítico del fin de semana. Costoya, que siempre destacó en el karting por ser un especialista a una vuelta, confía en hacer valer su velocidad para arrancar en las posiciones de privilegio y evitar los incidentes de un grupo tan numeroso. Los test previos confirman que el gallego mantiene esa punta de velocidad necesaria para pelear por los primeros puestos del cronómetro.

Integrado en la potente estructura de Prema Racing y bajo la supervisión directa de McLaren, el principal objetivo de Costoya sigue centrado en el aprendizaje y el entendimiento técnico del monoplaza. Aunque desde la escudería británica le recalcan que la prioridad es la adaptación y el flujo de información con los ingenieros, el rendimiento mostrado por Christian Costoya sugiere que no se conformará con un papel secundario. Con una madurez inusual para un debutante, el piloto trasdezano buscará traducir su talento en resultados tangibles, demostrando que su transición a los monoplazas es ya una realidad consolidada y que está preparado para pelear de tú a tú con los pilotos más experimentados de la categoría. El fin de semana volverá a poner a cada uno en su sitio.