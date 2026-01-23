Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El circuito de motocross de O Carrio pasa a manos privadas

REDACCIÓN

Lalín

El circuito de motocross del Monte do Carrio, en Lalín, inicia una nueva etapa tras formalizarse su paso a una gestión privada que se extenderá, al menos, durante el próximo lustro. La llegada de este modelo de gestión externa hasta 2031 tiene como objetivo principal dinamizar el calendario de eventos en el municipio lalinense.

