motociclismo
El circuito de motocross de O Carrio pasa a manos privadas
REDACCIÓN
Lalín
El circuito de motocross del Monte do Carrio, en Lalín, inicia una nueva etapa tras formalizarse su paso a una gestión privada que se extenderá, al menos, durante el próximo lustro. La llegada de este modelo de gestión externa hasta 2031 tiene como objetivo principal dinamizar el calendario de eventos en el municipio lalinense.
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana