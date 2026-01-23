Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

rugby | M18

Antón Otero y Joserra Santiso, a la fase final del CESA de Madrid

La dupla «abellona» viaja con Galicia para jugar la cita de Puerta de Hierro

Otero y Santiso.

REDACCIÓN

Lalín

El Rugby Lalín vuelve a ser protagonista en el panorama autonómico gracias a la convocatoria de sus jugadores Antón Otero y Joserra Santiso para formar parte de la selección gallega M18 en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). Los dos jóvenes talentos de la cantera «abellona» se desplazarán este fin de semana hasta las instalaciones de Puerta de Hierro, en Madrid, para defender la camiseta de Galicia en una de las citas más exigentes del calendario nacional. El compromiso en la fase final de la Segunda División será mañana en horario de mañana y tarde frente a los combinados de Cantabria y Baleares.

