Andrés Carballeda disputa el Internacional de París

El deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada, Andrés Carballeda Abeijón, ha sido convocado por la selección gallega de salvamento y socorrismo para participar este fin de semana en el French Meeting International de París. Es la segunda vez que el estradense es convocado para participar en un campeonato internacional con la selección gallega, ya que la temporada pasada participó también con la selección gallega en el International French Rescue en Montpellier. Estará acompañado por el entrenador del club, Enrique Ramilo, en este caso como seleccionador autonómico de la federación gallega.

Por otra parte Piscina Climatizada de A Estrada recibe mañana a 33 deportistas de las categorías infantil, cadete y juvenil para disputar la tercer jornada de Liga Sur de salvamento y socorrismo.