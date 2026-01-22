El Inversia golea al O Pino (0-6) y mantiene el pulso en cabeza

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Inversia Seguros A Estrada derrotó por 0-6 al Ultreia O Pino, un resultado que le permite mantenerse en el coliderato de la categoría junto al Nauga Coruña. Ambos parecen destinados a jugarse entre ellos el ascenso directo, con siete puntos sobre el tercero. El Agolada por su parte venció por 1-5 al UD A Estrada en el derbi intercomarcal de la jornada. En Primera femenina el Rodeiro sumó un empate en casa contra el 5 Coruña (1-1). El UD A Estrada cayó derrotado por 2-1 contra el Narón O Freixo.

