Empates para Sporting Estrada y Agolada

Sporting Estrada y Agolada saldaron su jornada en Primera Autonómica con empates. Los de Tinto se llevaron un duro golpe en Caldas en un partido que comenzaron ganando con gol de Fran. Encajaron el tanto del empate en la prolongación. Son undécimos en la tabla, mientras que el Agolada sigue colista tras un meritorio empate en Campo Lameiro (1-1).