El Bádminton A Estrada comienza en Sevilla la liga nacional de clubes

El Club Bádminton A Estrada volverá este fin de semana a competir en la Liga Nacional de Clubes Primera Bronce, nueve años después de su última participación en una categoría nacional. El regreso se producirá en La Rinconada (Sevilla), donde el conjunto estradense disputará la primera jornada de liga frente a tres rivales de entidad: el Poona de Madrid, el CB Laguna de Valladolid y el CB Tenerife, una de las grandes potencias del bádminton canario y nacional, muy reforzado con fichajes de primer nivel nacional e internacional.

El CB A Estrada acude a esta cita con una convocatoria marcada por la baja de última hora de Darío Míguez, que no podrá viajar por lesión y será una ausencia sensible para el equipo. A pesar de ello, el conjunto estradense se desplazará a Sevilla con Rubén Comerón, Raquel Miguens, Alejandro Penas, María Torres, Ben Muir y la nueva incorporación Natasha Lado, jugadora británica que debutará oficialmente con el equipo.

El estreno liguero será el sábado 24 frente al Poona de Madrid, mientras que ese mismo día, a las 16:15 horas, el CB A Estrada se medirá al CB Laguna de Valladolid. El domingo llegará el encuentro más exigente de la jornada, frente al CB Tenerife, considerado el «coco» del grupo y uno de los principales aspirantes al ascenso.

El responsable del club, Jesús Pereiro, valoraba así el inicio de la competición: «Viajamos a Sevilla con muchas ganas y con la ilusión de volver a estar en una liga nacional nueve años después. Contamos con un equipo formado principalmente por jugadores estradenses, reforzado con incorporaciones internacionales que esperamos nos den un plus de calidad. El objetivo este primer año será la permanencia, que no será fácil viendo el nivel de los equipos y los refuerzos realizados. Va a ser una liga muy competida».