Balonmano

Luis Martínez acude a una concentración nacional

REDACCIÓN

Lalín

El jugador del Club Balonmán Lalín Luis Martínez Pedreira, del equipo juvenil del Embutidos Lalinense, ha sido convocado por la Federación Española de Balonmano para participar en unas jornadas de tecnificación nacional. Esta concentración tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada, del 9 al 16 de febrero.

