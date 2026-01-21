Balonmano
Luis Martínez acude a una concentración nacional
REDACCIÓN
Lalín
El jugador del Club Balonmán Lalín Luis Martínez Pedreira, del equipo juvenil del Embutidos Lalinense, ha sido convocado por la Federación Española de Balonmano para participar en unas jornadas de tecnificación nacional. Esta concentración tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada, del 9 al 16 de febrero.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»