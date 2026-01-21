El Lamela vuelve a sentirse grande

En la temporada 2013-14 el Lamela descendía de Primera Autonómica poniendo fin a una larga racha en la categoría. A partir de ahí, el equipo de Mularedos se asentó en Segunda, sin lograr un nuevo ascenso para el que siempre partía entre los favoritos. El equipo trasdezanosfue perdiendo fuerza hasta llegar al pozo de Tercera Autonómica en el año 2022. Esa temporada se hizo cargo del Lamela el exjugador Adrián Fuentes. Comenzando a partir de ahí una escalada que ha devuelto al equipo la ilusión por volver a Primera.

Lo primero fue el ascenso a Segunda. Al año siguiente terminaron octavos y la temporada pasada alcanzaron un meritorio cuarto puerto con tres equipos por encima que terminaron ascendiendo. Este año, los de Mularedos han dado un nuevo paso hacia arriba, ocupando el liderato del grupo finalizada la primera vuelta. Lo hacen con los mismos puntos que el Val do Ulla. «Está todo muy apretado. El nivel en la categoría es muy parejo y puedes perder con cualquiera. No es ninguna sorpresa perder contra un equipo de la zona baja. Esa igualdad se ve en la clasificación, con muchos equipos arriba separados por solo seis puntos», afirma Fuentes.

«Creo que el ascenso se terminará decidiendo en las últimas cinco jornadas, cuando hay enfrentamientos entre rivales directos. Nuestro objetivo es precisamente llegar a esas jornadas finales metidos en la pelea. Veremos si podemos mejorar el cuarto puesto del año pasado. Ascender sería un éxito rotundo», valoró el entrenador dezano.

Fuentes alaba el buen vestuario creado en el Lamela y también el apoyo que están recibiendo por parte de una afición que está dejando buenas entradas en Mularedos. «Estamos con algunas lesiones. Estas semanas nos toca intentar mantener el ritmo y salir del apuro lo mejor posible».